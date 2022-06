Lancement de curnier plage avec des ateliers et un concert! Villeperdrix Villeperdrix Catégories d’évènement: Drôme

2022-07-12 16:00:00 – 2022-07-12 22:00:00

GRAND LANCEMENT DE CURNIER PLAGE.. EN VADROUILLE!!!.
assos.anim.ms.curnier@wanadoo.fr +33 4 75 27 45 39
https://animationsociale.jimdo.com/
Villeperdrix

