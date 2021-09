Dijon Dijon Côte-d'Or, Dijon Lancement d’Arts & Scènes dans les Jardins du Département (Dijon) Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Lancement d’Arts & Scènes dans les Jardins du Département (Dijon) Dijon, 9 septembre 2021, Dijon. Lancement d’Arts & Scènes dans les Jardins du Département (Dijon) 2021-09-09 18:30:00 – 2021-09-09 23:30:00 Jardins du Département 23 Boulevard de la Trémouille

Dijon Côte-d’Or Dijon EUR 0 0 Avec Arts & Scènes en Côte-d’Or, le Conseil Départemental s’est donné pour ambition d’irriguer le département d’une offre de spectacles au plus proche des habitants. Grâce à la complicité d’un comité de programmation composé de professionnels du spectacle vivant, le Département sélectionne des spectacles de qualité propices à susciter l’intérêt d’un large public.

Un catalogue regroupant ces propositions artistiques est adressé à l’ensemble des collectivités territoriales et à une cinquantaine d’organismes culturels.

Un recensement des souhaits permet d’établir la programmation d’Arts & Scènes en Côte-d’Or dans un souci d’équilibre géographique de l’offre artistique. https://www.cotedor.fr/ Avec Arts & Scènes en Côte-d’Or, le Conseil Départemental s’est donné pour ambition d’irriguer le département d’une offre de spectacles au plus proche des habitants. Grâce à la complicité d’un comité de programmation composé de professionnels du spectacle vivant, le Département sélectionne des spectacles de qualité propices à susciter l’intérêt d’un large public.

Un catalogue regroupant ces propositions artistiques est adressé à l’ensemble des collectivités territoriales et à une cinquantaine d’organismes culturels.

Un recensement des souhaits permet d’établir la programmation d’Arts & Scènes en Côte-d’Or dans un souci d’équilibre géographique de l’offre artistique. dernière mise à jour : 2021-08-30 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Dijon Adresse Jardins du Département 23 Boulevard de la Trémouille Ville Dijon lieuville 47.32578#5.04111