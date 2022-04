Lancement d’ACTIV’ ENTREPRENDRE Groupe LDLC, 6 mai 2022, Limonest.

Lancement d’ACTIV’ ENTREPRENDRE

Groupe LDLC, le vendredi 6 mai à 08:30

Vous êtes un dirigeant d’une jeune entreprise et vous souhaitez être accompagné dans la progression de votre entreprise ? Les conseils et le suivi d’un mentor vous attirent ? —————————————————————————————————————————————————————————— Candidatez pour participez à la prochaine promotion d’Activ’Entreprendre ! Activ’ Entreprendre est un dispositif créé et animé par le Mouvement des Entreprises de France Lyon-Rhône depuis près de 15 ans, avec le soutien d’Harmonie Mutuelle. Lors de cette matinée, nous vous proposons de découvrir plus en détail ce dispositif d’accompagnement de jeunes entreprises, avec notamment le témoignage d’un ancien filleul qui vous parlera des clés et des atouts qu’Activ’Entreprendre lui a apporté. Cette rencontre sera également l’occasion de participer à la Masterclass inspirante d’Olivier DE LA CLERGERIE, Directeur Général du Groupe LDLC. Ce dernier partagera avec l’auditoire son parcours, sa vision de l’entrepreneuriat ainsi que ses réussites et les difficultés rencontrées dans son parcours d’entrepreneur.

Gratuit sur inscription

Avec la participation d’Olivier DE LA CLERGERIE, Directeur Général du Groupe LDLC

Groupe LDLC 2 Rue des Érables, 69760 Limonest Limonest Métropole de Lyon



