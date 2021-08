Rennes Le Poool Ille-et-Vilaine, Rennes Lancement 2ème promotion Le Poool Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La région Bretagne, Bpifrance et les 7 Technopoles de Bretagne sont heureux de vous convier au lancement de la 2ème promotion de Booster Bretagne – Accélérateur d’entreprises innovantes qui se tiendra le lundi 27 septembre 2021 à partir de 18h30 à Rennes. **Au programme :** – 18h30 : Lancement officiel de la deuxième promotion – 19h30 : Cocktail et networking Cette soirée permettra de côlturer les 18 mois d’accélération de la première promotion et de faire la passation avec les 17 nouvelles PME innovantes de l’accélérateur Inscription ici : [https://airtable.com/shrYHXVataEdxtTxI](https://airtable.com/shrYHXVataEdxtTxI) Lancement officiel de la 2ème promotion de l’accélérateur d’entreprises innovantes porté par la Bpifrance, 7technopoles Bretagne et la Région Bretagne Le Poool 2 rue du Mabilais Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine

