Fête nationale à Lancé Lancé, 14 juillet 2023, Lancé.

Lancé,Loir-et-Cher

Le village de Lancé s’anime pour la fête nationale..

Vendredi 2023-07-14 17:30:00 fin : 2023-07-14 . EUR.

Lancé 41310 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



The village of Lancé comes alive for the national holiday.

El pueblo de Lancé cobra vida durante las vacaciones.

Das Dorf Lancé belebt sich zum Nationalfeiertag.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT de Vendome – Territoires Vendomois