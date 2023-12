Marché de producteurs à Lancé Lancé, 1 janvier 2024, Lancé.

Lancé Loir-et-Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-01 18:00:00

fin : 2024-12-31

De bons produits locaux….

Marché de producteurs à Lancé. Pain biologique, boucherie charcuterie Lasneau, fromages de chèvre de Cindy Le Petit Lancéen, fruits et légumes des serres de Huisseau M. Hardy, paniers 12€ ou 24€ à commander jusqu’au mardi auprès d’Alain Brillard 06.71.72.07.36. Nouveautés à partir de début septembre : Food Truck Burger Em’Max et Chloé vendeuse de thé, tisanes, infusions bio. Et comme chaque vendredi, faites une petite pause au bar associatif Ô32 !

Lancé 41310 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



