### L’ANAP organise deux webconférences au mois de mars pour accompagner les professionnels dans l’amélioration de leurs pratiques.

La première, consacrée à la gestion des transports, fera intervenir des professionnels des CHU de Montpellier et de Dijon ainsi que du groupe Cap santé. Ils témoigneront sur les organisations qu’ils ont mises en place et des enjeux dans le contexte actuel de crise sanitaire. Catherine Geindre, membre du Collège et Présidente de la commission certification des établissements de santé (CCES) de la Haute Autorité de Santé (HAS) et membre du Comité Scientifique d’Orientation de l’ANAP conclura ces échanges.

La seconde aura pour thématique l’innovation collaborative. Organisée sur un format interactif, cette webconférence permettra de décrypter cette méthode de travail et d’identifier des clés de réussite à partir de cas d’usage concrets. Coûts, ressources mobilisées, résultats attendus et méthodes éprouvées : cet évènement apportera un éclairage objectif sur les différents enjeux de l’innovation collaborative grâce à l’intervention de professionnels du Lab Pôle emploi, du CHU de Montpellier et de la direction interministérielle de la transformation publique.

