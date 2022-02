L’analyse juridique du numérique dans les activités économiques et son impact sur l’exercice du droit Aula Máxima,Universidad del Rosario, 14 février 2022, Bogota.

### Organisateurs * Ecole de Droit de la Sorbonne, * Institut de recherche de la Sorbonne, * Association des juristes franco-colombiens, * Institut de l’Ouest : Droit et Europe (IODE), * Université de Rosario. ### Présentation Nous vivons actuellement à l’ère du numérique et des nouvelles technologies. La multiplication des outils numériques (blockchain, smart contracts, intelligence artificielle, etc.) remet en cause les activités économiques et les systèmes juridiques du monde entier par son effet disruptif. Ces nouveaux outils obligent les juristes à s’interroger non seulement sur le fonctionnement du système juridique en repensant les usages et les fonctions des concepts fondamentaux du droit, mais aussi à développer de meilleures stratégies juridiques pour accompagner les clients qui mettent en œuvre ces outils au quotidien dans le développement de leurs activités économiques. Pour analyser ces questions, nous aborderons les effets directs et indirects de la mise en œuvre de ces technologies sur l’organisation juridique de l’activité économique durable et les changements qu’elles entraînent dans le droit afin d’explorer des solutions pour rendre l’application du droit plus efficace, tout en respectant les droits de l’homme et l’environnement. ### Informations Le 14 février 2022 de 10 heures à 12 heures Aula Máxima, Universidad del Rosario ### Programme [Télécharger le programme.](https://iode.univ-rennes1.fr/sites/iode.univ-rennes1.fr/files/medias/files/programme_forum_analyse_numerique_droit.pdf) ### Inscriptions [[https://www.urosario.edu.co/Eventos/Facultad-de-Jurisprudencia/El-analisis-juridico-de-la-tecnologia-digital/](https://www.urosario.edu.co/Eventos/Facultad-de-Jurisprudencia/El-analisis-juridico-de-la-tecnologia-digital/)](https://www.urosario.edu.co/Eventos/Facultad-de-Jurisprudencia/El-analisis-juridico-de-la-tecnologia-digital/)

Aula Máxima,Universidad del Rosario Calle 12C No. 6-25 – Bogotá D.C. Bogota Localidad Barrios Unidos



