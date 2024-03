Lana Gray duo Peniche Marcounet Paris, dimanche 19 mai 2024.

Le dimanche 19 mai 2024

de 18h00 à 20h00

.Tout public. payant – : 15 EUR

« Là où il y a des rêves, de l’amour et de l’inspiration, vous ne pourrez pas vous tromper. »

Le parcours de Lana GRAY semble avoir été éclairé par cette pensée d’Ella FITZGERALD. Lana, songwriter et chanteuse de jazz, s’est toujours entouré de grands musiciens tels Thierry Éliez, Philippe Baden Powell, Alain Jean-Marie. Elle sera accompagnée par le magnifique pianiste japonais Hiroshi Murayama, le temps d’une balade musicale au son de standards de jazz, de blues, de bossa nova et des compositions de la chanteuse. Un jazz vocal aux accents swing et latins !

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004

Contact : https://www.facebook.com/profile.php?id=100010602859542&sk=about https://www.facebook.com/profile.php?id=100010602859542&sk=about https://link.dice.fm/P5cb41f4a77f?dice_id=P5cb41f4a77f

Lana Gray duo