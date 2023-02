Lamuzgueule & Dub Silence La Bellevilloise, 4 mai 2023, Paris.

Le jeudi 04 mai 2023

de 20h00 à 23h00

. payant Prévente : 12.99 EUR Sur place : 15 EUR

Le 4 mai, Lamuzgueule nous présente leur nouvel album “I am anachronic” à La Bellevilloise aux côtés de Dub Silence en ouverture !

Lamuzgueule :

Entre Clash Electronique et Flash-back Swing, mais aussi des cuivres et des claviers, Lamuzgueule se joue des époques et des styles. Le groupe cartonne sur les scènes du monde entier grâce à sa vision de la french touch et d’un live déchaîné et souriant. Si vous les cherchez chez votre disquaire ils seront classés entre Parov Stelar, Caravan Palace et Deluxe, dans une musique fédératrice et positive.

Dub Silence :

Ne vous fiez pas aux apparences. Dub Silence n’est pas un groupe de dub se réfugiant dans le mutisme. Bien au contraire ! Leur univers oscille plutôt entre chanson française, reggae & hip hop teinté d une bonne dose de second degré.

Ouverture des portes : 20h00

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m) Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m) Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://my.weezevent.com/lamuzgueule-dub-silence

