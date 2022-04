L’Amulette, Perles d’hier et d’aujourd’hui Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar Colmar Catégories d’évènement: Colmar

Musée d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie de Colmar, le samedi 14 mai à 19:00

Avec une diversité de productions plastiques (dessins, peintures, sculptures, installations), les élèves, futurs créateurs, sous la houlette de leur professeur Danièle BAUMANN, veulent sensibiliser à la biodiversité de nos rivières et à la conservation des espèces aquatiques. Le thème de la mulette perlière invite nos étudiants à mettre leur imagination au service de réflexions et d’approches des questions environnementales qui nous concernent tous. Les étudiants de l’école d’arts plastiques de la Ville de Colmar font partager leur travail autour de la mulette perlière et la biodiversité des rivières Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar 11 rue Turenne 68000 Colmar Colmar Haut-Rhin

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:59:00

