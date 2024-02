L’Ampli sur Scène Le Diapason – Université de Rennes Rennes, lundi 18 mars 2024.

Concert avec HERSCHEL + SALTY CREW +MISS MY LILYPADS +WET TONGUE ALLIGATOR Lundi 18 mars, 20h30 1

https://diapason.univ-rennes.fr/

Du 2024-03-18 20:30 au 2024-03-18 23:00.

L’AMPLI MONTE SUR SCÈNE !

Retrouvez quatre groupes de l’Ampli sur la scène du Diapason !

HERSCHEL

La chaleur espagnole et l’émotion française associées à une énergie rock et des mélodies folk font l’identité détonante de ce trio rennais, formé par Marta Camille et Caroline HERSCHEL, qui vous donnera l’envie de danser, crier et vibrer avec elles, à coup sûr !

SALTY CREW

C’est sur un même bateau qui vogue aux flots ardents du son blues et vintage, bercé aux vagues douces de la folk jusqu’au blizzard du rock. Porté par ses voiles à moitié accordées, voici l’équipage du Salty Crew.

Genre musical : post-hardcore mélodique / Rock alternatif

MISS MY LILYPADS

Miss my lilypads marque un point de rendez-vous de musiciens, amis, pour rendre hommage aux sons alternatifs de l’Amérique des années 90. Ce projet s’inspire ainsi de punk/post hardcore (Fiddlehead, At The Drive In, Jeff Rosenstock, Turnstile) de shoegaze (Nothing, Diiv) et de l’émo (Basement, American Football). En concert, le groupe a pour objectif de faire fantasmer le public d’une nostalgie étrangère, d’être sur un skateboard descendant le sunset strip les cheveux dans le vent.

WET TONGUE ALLIGATOR

Groupe de rock rennais aux influences stoner, grunge, rock indé proposant des compositions originales mêlant puissance brute et mélodies orientales

► Mercredi 13 mars 20h30 à 00h // Gratuit

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68

