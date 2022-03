L’Ampli sur Scène ! Le Diapason – Campus Beaulieu, 7 avril 2022, Rennes.

— **L’Ampli sur Scène !** NDC (Rock Groove) Marta Herschel (Folk Rock) Ab-Natural (Metal Fusion) ►► Ab-NATURAL Si Ab-Natural s’exprime au travers d’un metal expérimental alliant ambiances oniriques et passages chaotiques, le groupe souhaite avant tout donner vie à son univers. Porté par ses deux voix, qui se répondent dans un dialogue théâtral lugubre en langue française, il pousse l’auditoire à l’introspection par la catharsis et la synesthésie. En clair, Ab-Natural propose un spectacle complet : sorte de spleen aux influences picturales fortes, où folie, interdits et tristesse côtoient les œuvres de FÜSSLI, DAVID ou encore IONESCO. ►► MARTA HERSCHEL (Folk-Rock/Indie-Rock ) La musique de Marta Herschel est dans l’ère du temps et lui ressemble, une énergie communicative et l’irrésistible envie de bouger, de vibrer, de crier, tout simplement de se sentir en vie ! ►► NDC Du stoner au métal groove, NDC vous emporte dans un univers gras et électrique qui fera danser vos grand-mères ! ► **Jeudi 7 avril à 20h30** Le Diapason // Gratuit > [Réservations](https://www.billetweb.fr/concert-de-lampli) Cet événement a lieu dans le cadre des [JACES 2022](https://diapason.univ-rennes1.fr/actualites/jaces-2022)

