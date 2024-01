Jam Session L’Ampli Fontenay-le-Fleury Catégories d’Évènement: Fontenay-le-Fleury

Yvelines Jam Session L’Ampli Fontenay-le-Fleury, 10 février 2024, Fontenay-le-Fleury. Jam Session Samedi 10 février, 21h00 L’Ampli Entrée libre, sur inscriptions pour les musiciens, gratuit. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T21:00:00+01:00 – 2024-02-10T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-10T21:00:00+01:00 – 2024-02-10T22:00:00+01:00 Vous savez jouer d’un instrument et aimez improviser sur scène ?

Cette JAM SESSION est pour vous ! Chant, guitare, batterie, clavier, cuivres… apportez votre instrument et improvisez un « bœuf » d’après une liste de morceaux sur place que vous pourrez compléter. ​ Cette JAM SESSION est ouverte à toutes et tous, pour tous styles et pour tous niveaux. ​ Pour jouer d’un instrument, Inscrivez-vous dès maintenant, et profitez de la scène de L’Ampli pour partager votre passion ! Comment ça marche ?

La Jam Session dure en moyenne 2h30. Accompagné d’un groupe de quatre musiciens, qui ouvre la soirée, venez jouez à partir de la liste de morceaux proposés ou vos titres fétiches. Modalités d’accueil

Un clavier et une batterie seront installés sur la scène. Si vous jouez d’un autre instrument, apportez le vôtre ! L’Ampli Chemin des 4 arpents Fontenay-le-Fleury 78330 Yvelines Île-de-France https://www.ampli-flf.fr/ https://www.facebook.com/ampli.flf;https://www.instagram.com/ampli_flf [{« type »: « link », « value »: « https://www.ampli-flf.fr/jam-session »}] L’Ampli est un lieu culturel dédié aux pratiques musicales.

Il est composé d’une salle de concert, de studios de répétions, d’un studio d’enregistrement, d’un studio de webradio et d’une salle MAO.

