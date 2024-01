Karaoké Live L’Ampli Fontenay-le-Fleury Catégories d’Évènement: Fontenay-le-Fleury

Fin : 2024-01-20T21:00:00+01:00 – 2024-01-20T22:00:00+01:00 Vous avez toujours rêvé de devenir une star de la chanson ou vous avez été recalé de la Star Academy ? L’Ampli organise son tout premier KARAOKE LIVE ! Entre amis, en famille ou même seul.e, prenez le micro et décrochez l’étoile ! Que vous soyez Joe Dassin, Céline Dion, David Bowie, Les Rita Mitsouko ou encore Aya Nakamura… Il y en a pour tous les goûts et toutes les générations ! ​ LE MICRO EST À VOUS, le temps d’une soirée qui promet d’être folle… L’Ampli Chemin des 4 arpents Fontenay-le-Fleury 78330 Yvelines Île-de-France https://www.ampli-flf.fr/ https://www.facebook.com/ampli.flf;https://www.instagram.com/ampli_flf [{« type »: « link », « value »: « https://www.ampli-flf.fr/karaok%C3%A9-live »}] L’Ampli est un lieu culturel dédié aux pratiques musicales.

Il est composé d’une salle de concert, de studios de répétions, d’un studio d’enregistrement, d’un studio de webradio et d’une salle MAO.

La réservation des studios est ouvertes à tous !

