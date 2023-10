MÖÖN L’Ampli Fontenay-le-Fleury, 9 décembre 2023, Fontenay-le-Fleury.

MÖÖN Samedi 9 décembre, 21h00 L’Ampli 5 à 10€

Sur scène, Céline est accompagnée de trois musiciens pour faire vibrer toute la poésie et le rythme d’une musique électro-pop à la croisée des chemins entre Kate Bush, Madonna et Alanis Morissette.

L'Ampli Chemin des 4 arpents Fontenay-le-Fleury 78330 Yvelines Île-de-France L'Ampli est un lieu culturel dédié aux pratiques musicales.

Il est composé d’une salle de concert, de studios de répétions, d’un studio d’enregistrement, d’un studio de webradio et d’une salle MAO.

La réservation des studios est ouvertes à tous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T21:00:00+01:00 – 2023-12-09T22:30:00+01:00

