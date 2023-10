LA MALICE FAMILY avec en première partie ALIX L’Ampli Fontenay-le-Fleury, 14 octobre 2023, Fontenay-le-Fleury.

LA MALICE FAMILY avec en première partie ALIX Samedi 14 octobre, 21h00 L’Ampli Sur réservation, 5 à 10€

La famille la plus pop de France débarque à l’Ampli !

La Malice Family, un trio constitué d’un père, d’une mère et de leur fille chante et compose ses chansons pop énergiques en mélangeant leurs propres titres ainsi que des reprises allant de Brassens à Maroon 5.

Avec une première partie portée par Alix qui fait une entrée remarquable sur la nouvelle scène de la chanson française. Ses textes à la fois subtils et universels, sont mis en avant par son jeu de guitare acoustique épuré et une voix touchante, qui mêlent douceur et intensité. ✨

L’Ampli Chemin des 4 arpents Fontenay-le-Fleury 78330 Yvelines Île-de-France https://www.ampli-flf.fr/ https://www.facebook.com/ampli.flf;https://www.instagram.com/ampli_flf [{« type »: « link », « value »: « https://theatrecinema-ampli.mapado.com/event/279834-la-malice-family »}, {« type »: « link », « value »: « https://theatrecinema-flf.fr/la-malice-family/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@theatrecinemaflf.fr »}] L’Ampli est un lieu culturel dédié aux pratiques musicales.

Il est composé d’une salle de concert, de studios de répétions, d’un studio d’enregistrement, d’un studio de webradio et d’une salle MAO.

La réservation des studios est ouvertes à tous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T21:00:00+02:00 – 2023-10-14T22:20:00+02:00

Concert pop