Yvelines Visites et découverte de l’Ampli L’Ampli Fontenay-le-Fleury, 30 septembre 2023, Fontenay-le-Fleury. Visites et découverte de l’Ampli Samedi 30 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 L’Ampli Gratuit sur inscription Rendez-vous sur le parvis du Théâtre-Cinéma pour nous rendre ensemble à L’Ampli ! Vous y découvrirez sa salle de concert, ses studios et ses activités de pratiques musicales.

Une fois ses trésors et ses espaces dévoilés, la nouvelle équipe vous invite à partager un goûter convivial et à découvrir la programmation musicale à venir.

Curieux.ses, mélomanes, amateurs.rices ou professionnels.les de musique… osez pousser les portes de l’Ampli ! L’Ampli Chemin des 4 arpents Fontenay-le-Fleury 78330 Yvelines Île-de-France https://www.ampli-flf.fr/ https://www.facebook.com/ampli.flf;https://www.instagram.com/ampli_flf [{« type »: « link », « value »: « https://theatrecinema-ampli.mapado.com/event/271910-visites-et-decouverte-de-lampli »}] L’Ampli est un lieu culturel dédié aux pratiques musicales.

Il est composé d’une salle de concert, de studios de répétions, d’un studio d’enregistrement, d’un studio de webradio et d’une salle MAO.

La réservation des studios est ouvertes à tous ! Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Fontenay-le-Fleury, Yvelines Autres Lieu L'Ampli Adresse Chemin des 4 arpents Ville Fontenay-le-Fleury

