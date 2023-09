Netkiff L’Ampli Fontenay-le-Fleury, 29 septembre 2023, Fontenay-le-Fleury.

Netkiff Vendredi 29 septembre, 21h00 L’Ampli Concert gratuit

Composé de six copains originaires des Yvelines, le groupe Netkiff partage sans relâche et avec une énergie folle la même passion pour le rock, le punk et la pop accompagnés de textes en français qui “dépotent”. Ce soir-là à L’Ampli, chantez et dansez à leur côtés, pour ce premier concert de la saison !

L'Ampli Chemin des 4 arpents Fontenay-le-Fleury 78330 Yvelines Île-de-France L'Ampli est un lieu culturel dédié aux pratiques musicales.

Il est composé d’une salle de concert, de studios de répétions, d’un studio d’enregistrement, d’un studio de webradio et d’une salle MAO.

La réservation des studios est ouvertes à tous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T21:00:00+02:00 – 2023-09-29T22:30:00+02:00

