Cloudy Heads Samedi 15 avril, 21h00 L'Ampli Sur réservation Le groupe vous attend nombreux à leur représentation le samedi 15 avril à 21h à l'Ampli. Cloudy Heads est un groupe franco-britannique de rock alternatif / progressif basé à Paris. Formé depuis septembre 2020, il est accompagné par « La Clef » (Saint-Germain-en-Laye) où il répète. Le plus important pour ce groupe est de jouer sur scène devant son public, mais il n'hésite pas à jouer en livestream, en radio ou sur leurs réseaux sociaux pour partager encore plus avec leur public. L'Ampli 54 bis Rue Victor Hugo, 78330 Fontenay-le-Fleury Fontenay-le-Fleury 78330 Yvelines Île-de-France 01 34 60 99 49 https://www.ampli-flf.fr/ https://www.ampli-flf.fr/cloudyheads À la fois lieu de vie, ruche culturelle et amplificateur artistique, ce pôle jeunesse héberge également des activités tournées vers le numérique ou encore les arts visuels.

2023-04-15T21:00:00+02:00 – 2023-04-15T22:30:00+02:00

