PIECE UNIQUE LA LUNA NEGRA Bayonne, 27 janvier 2024, Bayonne.

Difficile d’assumer qui on est quand on a déjà du mal à changer sa housse de couette.C’est le constat que fait Amaia avec son humour déjanté.Dans son spectacle survitaminé, elle nous parle de la liberté d’être soi-même et explose avec dérision tous les codes qui voudraient que l’on se ressemble tous. On jubile !Qu’elle voyage dans le temps en prenant sa douche, s’agite sur sa playlist de la honte ou se remémore le calvaire des cours d’EPS, Amaia nous fait rire et réfléchir.Un spectacle qui fait du bien. On en ressort avec une folle envie d’être entièrement soi.Barrée, bordélique, absurde et touchante Amaia est une véritable pièce unique… et vous aussi !Durée du spectacle : 1h10Avec Amaia

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-01-27 à 20:30

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne