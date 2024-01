LES CHORISTES EN CINE-CONCERT L’AMPHITHEATRE Lyon, dimanche 20 octobre 2024.

uGo&Play et TF1 Spectacle présententLES CHORISTES EN CINÉ-CONCERT• Le film culte fête ses 20 ans sur scène •À l’occasion du 20 e anniversaire de sa sortie au cinéma, le film culte qui a réuni plus de 15 millions de spectateurs à travers le monde revient sur scène lors d’une tournée de ciné- concerts exceptionnelle, du 18 octobre au 3 novembre 2024 dans toute la France.Poussez les portes de l’internat « Fond de l’Étang » aux côtés des 60 musiciens du Yellow Socks Orchestra et d’un chœur d’enfants qui interpréteront, sous la direction du Maestro Nicolas Simon, la célèbre bande-originale du film pendant sa projection sur écran géant, en parfaite synchronisation avec les images. Laissez-vous emporter par la musique composée par Bruno Coulais, nominé aux Oscars et récompensé du César de la meilleure musique de film, avec les titres qui ont marqué toute une génération : « Vois sur ton chemin » et « Caresse sur l’océan ».Pendant les vacances de la Toussaint, (re)découvrez en famille le chef-d’œuvre de Christophe Barratier comme vous ne l’avez jamais entendu avec plus de 80 artistes sur scène !Synopsis du filmEn 1948, Clément Mathieu, professeur de musique sans emploi accepte un poste de surveillant dans un internat de rééducation pour mineurs ; le système répressif appliqué par le directeur, Rachin, bouleverse Mathieu. En initiant ces enfants difficiles à la musique et au chant choral, Mathieu parviendra à transformer leur quotidien.

Tarif : 25.00 – 79.00 euros.

Début : 2024-10-20 à 17:00

Réservez votre billet ici

L’AMPHITHEATRE 10 QUAI CHARLES DE GAULLE 69006 Lyon 69