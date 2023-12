LES PETITS SECRETS DE MAMMY POPPINS THEATRE MOLIERE Bordeaux, 3 janvier 2024, Bordeaux.

Les Petits Secrets de Mammy PoppinsDe Nicolas DelasSupercalifragilisticexpialidocious … pas besoin de continuer, on connaît la chanson !Mais savez-vous ce qu’est devenue la plus célèbre Nounou du monde ?Entre folie, souvenir et magie, Mammy Poppins a décidé de passer le flambeau et de transmettre tous ses petits secrets à Camille qui a mystérieusement répondu à une annonce.Mais quelle surprise lorsque Mammy comprend que Camille est un garçon !Bienvenue au 21 ème siècle chère Mammy Poppins ! Aucun rêve n’est impossible : une fille peut devenir pompier et un garçon nounou…Fantaisie, merveilleux et extravagance sont au rendez-vous de ce spectacle musical plein de charme pour le plus grand bonheur des enfants. Arrangement musicaux : Jacques BALLUESupervison Magie : Romain VilloteauDurée du spectacle : 1hInformations PMR merci de contacter le théâtre directement au 05 56 20 13 20 ou par mail à contact@bordeauxtheatres.com

Tarif : 12.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-01-03 à 15:00

THEATRE MOLIERE 33 RUE DU TEMPLE 33000 Bordeaux