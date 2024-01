MANGA SYMPHONIC ODYSSEY L’AMPHITHEATRE Lyon, mercredi 24 avril 2024.

MANGA SYMPHONIC ODYSSEY Les plus grandes musiques d’animés en concert symphoniqueRedécouvrez les plus grandes musiques d’animes lors d’un concert symphonique exceptionnel ! Avec plus de 80 musicien.nes et 2 chanteur.ses sur scène, le Yellow Socks Orchestra – orchestre symphonique français spécialisé dans la musique de film – interprètera en live les bandes-originales et openings de vos animés préférés ! Derrière ces musiques inoubliables se trouvent des compositeurs de génie comme Joe Hisaishi (Studio Ghibli), Kohei Tanaka (One Piece), Shunsuke Kikuchi (Dragon Ball), Yasuharu Takanashi (Naruto), Hiroyuki Sawano (l’Attaque des Titans), Reiji Kitasato (Fullmetal Alchemist), Shinji Miyazaki (Pokémon) et bien d‘autres qui participent depuis plusieurs décennies au succès de l’animation japonaise dans le monde entier !Embarquez dans cette incroyable odyssée où se côtoient tous vous personnages de mangas préférés et plongez au cœur des univers du Studio Ghibli (Totoro), Studio ufotable, Inc. (Tanjiro Kamado), ou encore Toei Animation (Son Goku Monkey D. Luffy) entres autres ! Après un concert « complet » au Grand Rex à Paris en avril dernier, Manga Symphonic Odyssey fait son grand retour sur scène en avril 2024 lors d’une tournée exceptionnelle qui passera par Paris, Lyon, Lille et Nantes. Rendez-vous au printemps 2024 pour (re)vivre une aventure symphonique inoubliable…Le Yellow Socks Orchestra est un orchestre symphonique français spécialisé dans la musique de film. Il a été créé en 2015 par la société de production uGo&Play et placé sous la direction musicale de Nicolas Simon. Le Yellow Socks Orchestra participe à de nombreux ciné-concerts dans toute la France : Jurassic Park, E.T. l’extra-terrestre, La La Land, Star Wars… et prochainement le troisième volet du Seigneur des Anneaux et Harry Potter. Sous la direction exceptionnelle de Joe Hisaishi, le Yellow Socks Orchestra a récemment interprété – avec 250 musiciens sur scène – les plus belles musiques issues de l’univers de Hayao Miyazaki (Studio Ghibli).

Tarif : 39.20 – 89.00 euros.

Début : 2024-04-24 à 20:30

L’AMPHITHEATRE 10 QUAI CHARLES DE GAULLE 69006 Lyon 69