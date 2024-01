LA BELLE AU BOIS DORMANT L’AMPHITHEATRE Lyon, dimanche 24 mars 2024.

International Festival Ballet &Festival OrchestraprésententUne féerie de beauté, d’élégance et de grâceLA BELLE AU BOIS DORMANTLe meilleur ballet de conte de fées de tous les tempsMusique : P. I. TchaïkovskiChorégraphie : V. Vsevolozhski et M. PetipaScénographie et costumes : V. Okunev (Théâtre Mariinsky, Saint-Pétersbourg)La Belle au bois dormant est l’une des œuvres les plus célèbres de la littérature de ballet et un merveilleux conte de fées pour les enfants. Interprétée par l’une des meilleures compagnies de ballet d’Europe, l’International Festival Ballet, cette œuvre raconte l’histoire du conte de fées La Belle au bois dormant de Charles Perrault, créé en 1890 comme ballet sur la musique de Pyotr Ilyich Tchaïkovski et chorégraphié par Marius Petipa. Cette histoire spectaculaire de beauté, d’élégance et de grâce, combinée à des costumes à couper le souffle, à une scénographie vraiment royale et à la passion unique du International Festival Ballet, entraîne le public dans un monde merveilleux de conte de fées, de fantaisie et de rêverie. L’œuvre d’art parfaite accompagnée d’un orchestre en directLa Belle au bois dormant était une bel enfant, …Un monde de conte de fées, de princes et d’une belle fille : le meilleur ensemble de ballet du « Saint-Petersbourg Festival Ballet» présente la fabuleuse histoire de l’un des contes de fées pour enfants les plus populaires de notre époque, La Belle au bois dormant. Connu à l’origine en Allemagne comme étant un conte des frères Grimm, l’histoire de la jeune fille, maudite par une méchante fée et ne pouvant être sauvée que par le baiser du véritable amour, a été adaptée en tant que ballet et produite en 1890 au Théâtre Mariinsky à Saint-Pétersbourg. La Belle au bois dormant est toujours l’un des ballets les plus populaires et fait désormais partie jusqu’à ce jour du répertoire international du ballet classique.Le ballet La Belle au bois dormant a été créé en étroite collaboration entre Peter I. Tschaikowski et Marius Petipa, probablement le plus important chorégraphe du XIXe siècle. Il fascine et chouchoute le connaisseur par sa perfection formelle et de son expression chorégraphique et musicale sophistiquée. Grâce à son caractère directe fantastique et à sa splendeur théâtrale, le ballet La Belle au bois dormant captive également un large public. Outre la scénographie grandiose du brillant metteur en scène Vyacheslav Okunev, qui travaille entre autres pour le Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg et la Scala de Milan, et leurs magnifiques costumes, l’élégance sans frontières et la légèreté insouciante de l’ensemble «Saint-Petersbourg Festival Ballet» proposent une version onirique et féérique d’un ballet classique qui continue de fasciner après plus de 100 ans. International Festival Ballet Ensemble danse surDirection artistique Alex BogutskyDepuis l’été 2022, le St. Petersburg Festival Ballet porte un nouveau nom.Choqué et affecté par la guerre d’agression inhumaine menée par la Russie contre l’Ukraine, le célèbre ensemble de ballet change de nom et s’appelle désormais International Festival Ballet . Par ce changement, les artistes expriment leur position claire comme de l’eau de roche. Le Festival Ballet est un ballet international qui pense au-delà des frontières nationales et qui représente l’entente et la cohabitation dans la poésie de l’art, de la musique et de la danse. Depuis le début de la guerre, les artistes ont exprimé leur position contre l’agression russe par de nombreuses actions de protestation avant leurs représentations. C’est pourquoi ils sont désormais également menacés par la Russie. L’ensemble, qui compte par ailleurs un grand nombre d’artistes ukrainiens, se considère d’autant plus comme un ballet de la paix et de la cohésion entre tous les hommes.L’ International Festival Ballet est un ensemble de haut niveau qui convainc dans le monde entier par son élégance classique rigoureuse, son souffle de fraîcheur du vingt-et-unième siècle et sa performance de danse parfaite. La troupe est composée de 42 danseurs. Tous les danseurs sont diplômés des meilleures écoles de ballet russes telles que l’Académie Vaganova de Saint-Pétersbourg, l’Académie chorégraphique d’État de Kiev, l’Académie de chorégraphie de Moscou, l’École de ballet d’Oufa et l’Académie de ballet de Perm. En outre, l’ensemble a collaboré avec les meilleurs théâtres de ballet et a remporté de nombreux prix et distinctions lors de festivals et de concours internationaux de ballet. Ainsi, les 42 danseurs de l’ International Festival Ballet constituent l’une des plus belles et des plus fortes compagnies de ballet, mais aussi l’une des plus renommées au monde. FESTIVAL ORCHESTRADirecteur artistique & chef d’orchestre Normunds VaicisLe Festival Orchestra a été fondé par des musiciens talentueux de Moldavie, de Hongrie, d’Ukraine et de Lettonie. Le directeur artistique et chef d’orchestre principal est un c

Tarif : 30.00 – 70.00 euros.

Début : 2024-03-24 à 14:00

Réservez votre billet ici

L’AMPHITHEATRE 10 QUAI CHARLES DE GAULLE 69006 Lyon 69