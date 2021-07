Poitiers Lieu communiqué lors de l'inscription Poitiers, Vienne L’amphithéâtre de Poitiers Lieu communiqué lors de l’inscription Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Construit au 1er siècle de notre ère, l’amphithéâtre de Limonum (Poitiers) figurait parmi les plus grands édifices de spectacle de la Gaule romaine et pouvait accueillir 30 000 personnes. Venez à la rencontre de Christophe Belliard, archéologue municipal de la Ville de Poitiers. Il présentera la méthodologie d’approche archéologique de cet édifice monumental antique et de ses transformations. Durée : 1h30. Groupe limité. Inscription obligatoire au Palais à partir du 10 septembre : [palais@poitiers.fr](mailto:palais@poitiers.fr) ou 06 75 32 16 64 de 11h à 13h et de 14h à 18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:30:00

