Pont-Péan Médiathèque de Pont Péan Ille-et-Vilaine, Pont-Péan Lampes de poche et Cie Médiathèque de Pont Péan Pont-Péan Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Pont-Péan

Lampes de poche et Cie Médiathèque de Pont Péan, 21 janvier 2022, Pont-Péan. Lampes de poche et Cie

Médiathèque de Pont Péan, le vendredi 21 janvier 2022 à 17:00

Petits et grands, venez avec une lampe de poche, vos chaussons, un oreiller et, accessoirement, votre doudou, pour vous installer dans un petit coin cosy. Des lectures pour les enfants et les adultes animées par les membres des associations de théâtre Les Arts maniaques et Le Roi grenouille vous sont proposées. Dans la nuit noire, la médiathèque, parée de tapis et petites lampes de chevet, est bien chaleureuse!

Jauge limitée. Prévoir une lampe de poche, un oreiller et ses chaussons

Petits et grands, venez avec une lampe de poche, vos chaussons, un oreiller et, accessoirement, votre doudou, pour vous installer dans un petit coin cosy. Médiathèque de Pont Péan 18 route de Nantes 35131 Pont-Péan Pont-Péan Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T17:00:00 2022-01-21T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Pont-Péan Autres Lieu Médiathèque de Pont Péan Adresse 18 route de Nantes 35131 Pont-Péan Ville Pont-Péan lieuville Médiathèque de Pont Péan Pont-Péan