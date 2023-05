Petit marché du terroir Place du tilleul, 13 mai 2023, Lampertsloch.

Petit marché du terroir, venez découvrir nos produits locaux..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 13:00:00. EUR.

Place du tilleul

Lampertsloch 67250 Bas-Rhin Grand Est



Small market of the soil, come to discover our local products.

Pequeño mercado local, venga a descubrir nuestros productos locales.

Kleiner regionaler Markt, entdecken Sie unsere lokalen Produkte.

Mise à jour le 2023-03-28 par Office de tourisme de l’Alsace Verte