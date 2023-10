SOUFFRANCE L’AMPERAGE Grenoble Catégorie d’Évènement: Grenoble SOUFFRANCE L’AMPERAGE Grenoble, 7 décembre 2023, Grenoble. SOUFFRANCE L’AMPERAGE a lieu à la date du 2023-12-07 à 20:00:00.

Tarif : 22 à 22 euros. Membre discret du groupe montreuillois L’uZine, Souffrance est connu tant pour la finesse de ses rimes que l’efficacité de ses punchlines. Il s’impose progressivement comme l’une des plumes les plus affûtées de sa génération. Souffrance sera à L’Ampérage le 7 décembre pour un concert exceptionnel à ne pas manquer.- Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal : parents ou tuteur légal (pas sœur, frère ou autre).- Pièce d’identité obligatoire pour entrer : carte d’identité, passeport, permis de conduire (photocopie ou photographie non acceptée.) Réservez votre billet ici L’AMPERAGE

163 COURS BERRIAT Grenoble 38000 Réservez votre billet ici Détails Catégorie d’Évènement: Grenoble Autres Lieu L'AMPERAGE Adresse 163 COURS BERRIAT Ville Grenoble Departement 38000 Lieu Ville L'AMPERAGE Grenoble latitude longitude 45.188985;5.703343

L'AMPERAGE Grenoble 38000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grenoble/