L’Ampélo au château Hourtin Ducasse Saint-Sauveur, 14 octobre 2021, Saint-Sauveur.

L’Ampélo au château Hourtin Ducasse 2021-10-14 – 2021-10-17 Lieu-dit Le Fournas 3 route de La Chatole

Saint-Sauveur Gironde Saint-Sauveur

EUR 18 Pour vous faire découvrir la richesse des vins d’assemblage, nous commençons par prélever ensemble dans les barriques un échantillon du vin en primeur, assemblé, et un échantillon du vin de chaque cépage que nous avons conservé et élevé en barrique séparément.

La dégustation de chacun avec sa baie puis du vin assemblé, nous permet de comparer leur richesse et leur apport dans le millésime 2020. Saurons-nous y retrouver la structure du cabernet-sauvignon, le fruit du merlot, les épices du petit verdot ou encore la tension du cabernet franc ?

Nous passerons ensuite au Wine Bar pour y déguster 3 autres millésimes de Château Hourtin-Ducasse autour d’une assiette du terroir, ainsi que noGGIN, notre spiritueux, associé à quelques cannelés maison. Nous en profiterons pour vous raconter nos méthodes alternatives d’accompagnement de nos vignes (huiles essentielles, brebis landaises…).

Château Hourtin-Ducasse

