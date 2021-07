Châtellerault Parc du verger Châtellerault, Vienne Lampe nuage Parc du verger Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

Lampe nuage Parc du verger, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Châtellerault. Lampe nuage

du lundi 12 juillet au lundi 26 juillet à Parc du verger

Créneaux de 30′ 14h à 14h30 14h40 à 15h10 15h20 à 15h50 16h00 à 16h30 16h40 à 17h10 17h20 à 17h50 18h00 à 18h30 Ramener une bouteille d’eau de 50cl

Gratuit, sur réservation

Tu pourras créer une décoration à suspendre lumineuse en forme de nuage Parc du verger 141 Avenue du Maréchal Leclerc Châtellerault Châtellerault Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-12T14:00:00 2021-07-12T18:30:00;2021-07-19T14:00:00 2021-07-19T18:30:00;2021-07-26T14:00:00 2021-07-26T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc du verger Adresse 141 Avenue du Maréchal Leclerc Châtellerault Ville Châtellerault lieuville Parc du verger Châtellerault