Lamozé Galerie Mémoire de l’Avenir, 2 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 0h

gratuit

The (un)Veiled Gaze – Installation

The (un)Veiled Gaze est une œuvre synesthésique interactive sollicitant le toucher, l’ouïe – et la vue – pour découvrir un paysage sonore dont l’image d’un corps humain constitue à la fois le véhicule et la géographie. L’œuvre qui représente un personnage arrachant le voile masquant son regard, a été conçue pour créer un espace d’expérimentation commun aux personnes déficientes visuelles et aux voyants tout en interrogeant notre manière de percevoir l’environnement avec nos sens. Qui voile qui ? Qu’ y a-t-il à dévoiler ? In fine, la vérité nue ne s’entendrait-elle pas mieux, voilée ? Voici quelques-uns des questionnements que l’artiste nous invite à partager en découvrant son œuvre avec les yeux, les mains et les oreilles.

En partenariat avec : la galerie Mémoire de l’Avenir

Avec le soutien du : mécène EAVS

Sites web des partenaires et soutiens :

Nuit Blanche -> Nuit Blanche

Galerie Mémoire de l’Avenir 45-47 rue de Ramponeau Paris 75020

2 : Couronnes (333m) 11 : Pyrénées (339m) 20,N71, 96 Nation Porte des Lilas (ligne T3b)



Contact :Mémoire de l’Avenir http://www.memoire-a-venir.org/index.html https://www.facebook.com/memoiredelavenir.mda

Nuit Blanche -> Nuit Blanche Nuit Blanche

Date complète :

2021-10-02T19:00:00+02:00_2021-10-03T00:00:00+02:00

Lamozé