Lamourathlon 2021 Lamoura, 29 août 2021-29 août 2021, Lamoura.

Lamourathlon 2021 2021-08-29 10:00:00 – 2021-08-29 15:00:00 Lac de Lamoura 1 Route du Lac

Lamoura Jura

Plusieurs épreuves multi sports sous forme de Duathlon VTT ( entre 15 et 20km ) et d’un Trail ( entre 5 et 9km ).

Départ en ligne à 10h30 , en individuel ou en équipe de deux ou quatre maxi

Repas champêtre et buvette pour les coureurs. et ouvert à tous à partir de 12h .

Inscriptions, détails des tarifs et organisation, contactez sportsetneigelamoura@gmail.com

