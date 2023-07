Concert MNOP GRAN CIRCUS Lamoura Boulazac Isle Manoire, 22 juillet 2023, Boulazac Isle Manoire.

Boulazac Isle Manoire,Dordogne

Bridget Basile :

Originaire de la Nouvelle-Orléans, elle e a été une grande chanteuse d’opéra et le leader du chœur de Moses Hogan où elle s’est produite dans les plus prestigieuses salles des États-Unis comme le Carnegie Hall. Bridget Bazile est reconnue comme l’une des plus grandes chanteuses de spirituals et gospel de sa génération.

Judith Owen :

“Une rousseur celte qui aurait profité du transit louisianais pour s’épanouir au contact des musiciens locaux…A l’évidence, la galloise Judith Owens connaît son New Orleans sur le bout des doigts. Peut-être pas le Nola funk le plus râpeux ni le bounce survitaminé du Ninth Ward, mais il flotte sur ce nouvel enregistrement un parfum de feeling suranné et de swing intemporel propre à la cité du croissant.

Trova Project :

Raphael Lemonnier présente son nouveau projet aux influences blues et de la Trova : musique de troubadours cubains..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . EUR.

Lamoura Plaine de Lamoura

Boulazac Isle Manoire 24330 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Bridget Basile:

Originally from New Orleans, she was a great opera singer and leader of the Moses Hogan choir, where she performed in some of the most prestigious venues in the U.S., including Carnegie Hall. Bridget Bazile is recognized as one of the greatest spiritual and gospel singers of her generation.

Judith Owen:

a Celtic curmudgeon who took advantage of her time in Louisiana to blossom in contact with local musicians, Welshwoman Judith Owens clearly knows her New Orleans sound inside out. It may not be the raspy Nola funk or the supercharged bounce of the Ninth Ward, but this new recording has the old-fashioned feel and timeless swing of the Crescent City.

Trova Project :

Raphael Lemonnier presents his new project, influenced by blues and Trova, the music of Cuban troubadours.

Bridget Basile :

Originaria de Nueva Orleans, fue una gran cantante de ópera y la líder del coro Moses Hogan, donde actuó en los lugares más prestigiosos de Estados Unidos, incluido el Carnegie Hall. Bridget Bazile está reconocida como una de las mejores cantantes espirituales y de gospel de su generación.

Judith Owen :

pelirroja celta que aprovechó su estancia en Luisiana para florecer con los músicos locales, Judith Owens, nacida en Gales, conoce a la perfección su sonido de Nueva Orleans. Puede que no sea el funk más áspero de Nola o el rebote sobrealimentado del Ninth Ward, pero esta nueva grabación tiene el aire de antaño y el swing intemporal de la Ciudad de la Media Luna.

Proyecto Trova:

Raphael Lemonnier presenta su nuevo proyecto, influido por el blues y la trova, la música de los trovadores cubanos.

Bridget Basile :

Die aus New Orleans stammende Sängerin war eine große Opernsängerin und Leiterin des Moses-Hogan-Chores, mit dem sie in den renommiertesten Hallen der USA wie der Carnegie Hall auftrat. Bridget Bazile ist als eine der größten Spiritual- und Gospelsängerinnen ihrer Generation bekannt.

Judith Owen :

ein keltischer Rotschopf, der vom Louisiana-Transit profitiert hat, um sich im Kontakt mit den lokalen Musikern zu entfalten… Die Waliserin Judith Owens kennt ihr New Orleans offensichtlich in- und auswendig. Vielleicht nicht der kratzigste Nola-Funk oder der überdrehte Bounce von Ninth Ward, aber diese neue Aufnahme verströmt einen Hauch von altmodischem Feeling und zeitlosem Swing, der für die Stadt des Halbmonds so typisch ist.

Trova Project :

Raphael Lemonnier präsentiert sein neues Projekt mit Einflüssen aus dem Blues und der Trova: Musik der kubanischen Troubadoure.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT de Périgueux