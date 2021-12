Biarritz Hôtel Littéraire Jules Verne Biarritz, Pyrénées-Atlantiques L’amour vu par Edgard Poe Hôtel Littéraire Jules Verne Biarritz Catégories d’évènement: Biarritz

Pyrénées-Atlantiques

Hôtel Littéraire Jules Verne, le jeudi 20 janvier 2022 à 18:30

Dans le salon de l’hôtel litteraire Jules Verne, nous rêverons et frémirons en écoutant la comédienne Tessa Remise lire quelques récits d’amour d’Edgar Allan Poe, auteur très lié à Jules Verne. « Je ne pouvais aimer sans que la Mort Mêlât son souffle à celui de la beauté . » Un verre de l’amitié suivra la lecture.

Nçmbre de places limités (25), participation 8 €

2022-01-20T18:30:00 2022-01-20T20:30:00

