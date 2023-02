L’AMOUR VACHE EST-IL VEGAN ? COMEDIE LA ROCHELLE, 7 février 2023, LA ROCHELLE.

L’AMOUR VACHE EST-IL VEGAN ? COMEDIE LA ROCHELLE. Un spectacle à la date du 2023-02-07 au 2023-02-08 20:30. Tarif : 23.8 à 23.8 euros.

A l’occasion des répétitions de « Miaou, waouf, waouf, cot, cot, meuh, meuh », première comédie musicale “loup-phoque” consacrée à nos amis les bêtes, Thomas, comédien vegan, pur jus de carotte, rencontre Manon, comédienne carnivore, pur jus… de rôti ! Il ne lui a pas dit qu’il militait pour la cause animale. Elle ne lui a pas dit qu’elle était passionnée de chasse, de corrida et de terrine de sanglier. Entre deux chansons et une tirade, ils tombent raides dingues l’un de l’autre. L’amour sera-t-il plus fort que leur secret ? Le quinoa aura-t-il raison du foie gras ? La première aura-t-elle lieu dans le sang ou la sauce tomate ? Réponses dans : “L’Amour vache est-il végan ?”. La comédie coup de foudre et coup de fourchette qui réconcilie végans et carnivores !!! Avec : Pascaline PLONEIS & Sylvain GIGONZAC L’AMOUR VACHE EST-IL VEGAN ? EUR23.8 23.8 euros

Votre billet est ici

COMEDIE LA ROCHELLE LA ROCHELLE 18 rue Rambaud Charente-Maritime

A l’occasion des répétitions de « Miaou, waouf, waouf, cot, cot, meuh, meuh », première comédie musicale “loup-phoque” consacrée à nos amis les bêtes, Thomas, comédien vegan, pur jus de carotte, rencontre Manon, comédienne carnivore, pur jus… de rôti ! Il ne lui a pas dit qu’il militait pour la cause animale. Elle ne lui a pas dit qu’elle était passionnée de chasse, de corrida et de terrine de sanglier. Entre deux chansons et une tirade, ils tombent raides dingues l’un de l’autre. L’amour sera-t-il plus fort que leur secret ? Le quinoa aura-t-il raison du foie gras ? La première aura-t-elle lieu dans le sang ou la sauce tomate ? Réponses dans : “L’Amour vache est-il végan ?”. La comédie coup de foudre et coup de fourchette qui réconcilie végans et carnivores !!! Avec : Pascaline PLONEIS & Sylvain GIGONZAC

.2023-02-08.

Votre billet est ici