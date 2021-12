Saint-Juéry Médiathèque de Saint-Juéry Saint-Juéry, Tarn L’Amour toujours l’Amour Médiathèque de Saint-Juéry Saint-Juéry Catégories d’évènement: Saint-Juéry

Médiathèque de Saint-Juéry, le vendredi 21 janvier 2022 à 18:45

Une lecture de poèmes sur le thème de l’amour par deux comédiennes. Seulement tout se complique… car l’une d’elle souffre d’un terrible chagrin d’amour ! Les enfants pourront-ils l’aider ? D’ailleurs que savent-ils de l’amour ? Une façon tendre et ludique de faire découvrir aux grands comme aux petits des poètes connus et moins connus comme Andrée Chédid, Paul Eluard, Alphonse Allais ou Tim Burton et bien d’autres. _Tout public à partir de 6 ans._

Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 49.

Spectacle par la Soi-disante compagnie, avec Valérie Véril et Anne Lehmann Médiathèque de Saint-Juéry Parc François Mitterrand, 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry Tarn

2022-01-21T18:45:00 2022-01-21T20:00:00

