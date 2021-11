Nantes Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique, Nantes L’amour se raconte en musique Médiathèque Jacques Demy Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

L’amour se raconte en musique Médiathèque Jacques Demy, 22 janvier 2022, Nantes. L’amour se raconte en musique

Médiathèque Jacques Demy, le samedi 22 janvier 2022 à 20:00 Pour terminer la soirée en beauté, participez à nos jeux musicaux avec, entre autres, blind test, battle musicale et jukebox. Médiathèque Jacques Demy 24 quai de la Fosse 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:00:00 2022-01-22T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Médiathèque Jacques Demy Adresse 24 quai de la Fosse 44000 Nantes Ville Nantes lieuville Médiathèque Jacques Demy Nantes