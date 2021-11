Villarzel-du-Razès Bibliothèque de Villarzel-du-Razès Aude, Villarzel-du-Razès L’Amour se lit à Villarzel Bibliothèque de Villarzel-du-Razès Villarzel-du-Razès Catégories d’évènement: Aude

Bibliothèque de Villarzel-du-Razès, le samedi 22 janvier 2022 à 17:00 Sur inscription. Maximum 20 personnes. Salle en fonction du nombre de participants

Les participants lisent un passage d’un ouvrage de leur choix sur le thème de l’amour. Bibliothèque de Villarzel-du-Razès 11300 Villarzel-du-Razès Villarzel-du-Razès Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T17:00:00 2022-01-22T19:00:00

