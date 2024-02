« L’Amour remplume – Lady Do et Monsieur Papa » par BBB Association Cave à Bernard Nogent, samedi 29 juin 2024.

« L’Amour remplume – Lady Do et Monsieur Papa » par BBB Association Lady Do et Monsieur Papa, c’est un hymne à l’humour et à l’amour à base de Popopopomme ! Samedi 29 juin, 10h00 Cave à Bernard Entrée libre

Dans le cadre de la saison culturelle de la Médiathèque départementale de la Haute-Marne, service du Département, la médiathèque de Nogent présente ce théâtre musical pour enfants. Lady Do et Monsieur Papa, c’est un hymne à l’humour et à l’amour à base de Popopopomme ! Dorothée Daniel et Frédéric Feugas jonglent avec les rimes comme avec leurs instruments.

Leur musique est joyeuse et déjantée. Fraîchement Rock &Poppy. Les textes sont réjouissants. On s’interroge, manifeste, rit. On câline et on grandit, le tout sur fond de chœurs fondants.

Ensemble, ils créent et enregistrent leur musique dans leur sweet home studio de poche. Leurs albums sont entièrement cousus mains avec amour et patience.

A partir de 3 ans – 45 min

Cave à Bernard 52800 NOGENT Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 31 63 89 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@villedenogent52.com »}]

théâtre musical pour enfants Musique

@Magali Maricot