L’Amour peintre – Cie Les Moutons Noirs & Artistes amateurs UAICF Theâtre Traversière, 24 juin 2023, Paris.

Du samedi 24 juin 2023 au dimanche 25 juin 2023 :

dimanche

de 15h30 à 17h00

samedi

de 20h30 à 22h00

.Public adolescents adultes. A partir de 11 ans. payant

Plein tarif : 28 €

TR (- 25 ans, demandeurs d’emploi, + 65 ans ) : 23 €

Enfant (-12 ans) : 15 €

Une adaptation modernisée de « Le Sicilien ou l’amour peintre » de Molière. Une farce galante qui mêle théâtre, chant, danse et arts plastiques en un manifeste joyeux pour l’amour partagé !

Dans une Sicile de fantaisie, sont réunis un jeune galant Français, un valet plein de ressources et une belle Grecque enfermée par un vieux Sicilien jaloux. Quelles ruses le valet inventera-t-il pour aider son maître à conquérir celle qu’il aime ? Que fera la belle captive ? Comment le jaloux méfiant réagira-t-il…?

Tout comme pour la comédie-ballet de Molière, l’adaptation des Moutons Noirs suit un schéma tout droit venu de la Commedia dell’arte, favorisant l’interaction avec le public et ponctué d’intermèdes multiples. Mais ici, l’action se situe dans un cabaret de music-hall à une époque beaucoup plus contemporaine où se produisent les protagonistes qui jalonnent l’histoire et où, théâtre, chant, danse et arts plastiques s’entrecroisent en un foisonnant divertissement. Ainsi, sont mises en scène des musiques et des danses qui ne sont pas forcément « baroques » comme on pourrait naturellement l’imaginer ; styles et époques s’entrecroisent adroitement et font que le spectacle se trouve enrichi et joliment sorti de sa forme traditionnelle (ex : la danse se révèle être un mélange entre classique, contemporain, hip hop, claquettes…).

NB : le spectacle est l’aboutissement d’un projet mené sur deux saisons, en collaboration étroite avec le Théâtre Traversière, entre la compagnie Les Moutons Noirs et des artistes amateurs de l’UAICF.

Theâtre Traversière 15 bis rue Traversière 75012 Paris

© DR L’AMOUR PEINTRE – Cie Les Moutons Noirs & Artistes amateurs UAICF