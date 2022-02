L’amour n’a pas d’écailles – Cie Des Vagabondes maison Folie Moulins Lille Catégories d’évènement: Lille

L’amour n’a pas d’écailles – Cie Des Vagabondes maison Folie Moulins, 10 mars 2022, Lille. L’amour n’a pas d’écailles – Cie Des Vagabondes

maison Folie Moulins, le jeudi 10 mars à 20:00

### **Pour tout le monde, ayant déjà été amoureux, dès 10 ans (pas avant!)** Qui n’a jamais vécu une grande histoire d’amour ? Ou plutôt, qui n’a jamais vécu une grande rupture d’amour ? La Clowne Adélaïde, accompagnée de son musicien tour à tour bouc-émissaire ou complice, questionne cette ambivalence et s’attèle à reconstruire son monde écroulé dans un décor poétique entièrement fait de papier. La fin d’une aventure sonne-t-elle le début d’une nouvelle ? Y a-t-il un cimetière pour toutes les belles choses vécues ou rêvées ? De quelles beautés avons-nous besoin pour tenir ? Adélaïde interroge notre soif d’éternité et notre peur du délitement de la vie… Durée : 1 h _**Distribution :**_ _Jeu, mise en scène et écriture : Justine Cambon_ _Regard extérieur : Stéphanie Constantin_ _Musique : Rémy Chatton_ _Scénographie : Clémentine Dercq_ _Dramaturgie : Marie Levavasseur_ _Costumes : Célia Guibbert_ _Création lumière et régie : Jérémie Davienne_ _Constructeur : Sylvain Liagre_ _Dans le cadre du festival “Elles en rient encore”, qui conjugue cirque et féminité, organisé par le Prato._ Spectacle pour une clowne et un musicien en quête de beauté maison Folie Moulins 47 rue d’Arras Lille Lille Lille-Moulins Nord

