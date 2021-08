L’amour n’a pas d’écaille Théâtre Massenet, 9 novembre 2021, Lille.

L’amour n’a pas d’écaille

du mardi 9 novembre au mercredi 10 novembre à Théâtre Massenet

**Mardi 9 et mercredi 10 novembre à 20h** **Durée : 1h** **Spectacle pour une clownesse et un musicien en quête de beauté** **(mais le musicien il s’en fout un peu)** **Pour tout le monde dès 12 ans** C’est une communion joyeuse et bordélique à laquelle la clownesse Adelaïde Anaconda nous invite pour célébrer sa rupture amoureuse. Accompagnée d’un musicien bouc-émissaire, elle s’attèle à écrire la plus belle lettre de rupture qui soit ! Dans son spectacle, la clownesse fantasque et poète révèle le rapport à la parole, la puissance des mots pour transformer notre réalité, et panser nos blessures intimes. Y a-t-il un cimetière pour toutes les belles choses vécues ou rêvées ? De quelles beautés avons-nous besoin pour tenir ? Adélaïde interroge notre soif d’éternité et notre peur du délitement de la vie. Distribution : Jeu, mise en scène et écriture : Justine Cambon ; Regard extérieur : Stéphanie Constantin ; Musique : Rémy Chatton ; Scénographie : Clémentine Dercq ; Dramaturgie : Marie Levavasseur ; Costumes : Célia Guibbert ; Création lumière et régie : Jérémie Davienne ; Constructeur : Sylvain Liagre ; Administration : Compagnie des Vagabondes, Audrey Delemer et Sarah Calvez Coproductions : Théâtre Massenet, Cirqu’en Cavale, Centre Culturel François Mitterrand de Tergnier Soutiens : Ville de Lille, Région Hauts-de-France, DRAC Hauts-de-France dispositif Un artiste/un territoire Résidences : Le Vivat d’Armentières, Ville de Chambly, Le Channel de Calais, Le Grand Bleu de Lille, Ville de Lille – Maisons Folie – Flow, Le Prato de Lille, Culture Commune Scène nationale du bassin minier du Pas-de-Calais

Théâtre Massenet 4 rue Massenet Lille Lille Fives Nord



2021-11-09T20:00:00 2021-11-09T21:00:00;2021-11-10T20:00:00 2021-11-10T21:00:00