L’Amour n°2 l’Archa des Carmes,23 rue des Carmes Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

L’Amour n°2 l’Archa des Carmes,23 rue des Carmes, 18 mars 2022, Arles. L’Amour n°2

l’Archa des Carmes, 23 rue des Carmes, le vendredi 18 mars à 18:30

Pour la sortie de l’Amour n°2, avec Julie Bouvard et Frédéric Pajak nous seront heureux de vous retrouver autour d’un verre, et cette fois-ci, c’est promis, avec la revue ! Vendredi 18 mars à partir de 18H. REVUE L’Amour n°2 Contre l’actualité ” Essais, dialogues, nouvelles, extraits de journal intime, dessins, gravures, sculptures, peintures, collages, bandes dessinées, paysages, portraits — toutes les formes sont les bienvenues pour, à contre-courant de l’actualité commune, toucher à l’actualité intime, intemporelle, celle, vibrante en chacun d’entre nous, qui nous sert de boussole dans notre quotidien malmené. ” Avec la collaboration de: Fernando Arrabal • Jean-Christophe Bailly • Bessompierre • Dimitri Bortnikov • Julie Bouvard • Christian Cabane • Hélène Camus • Valérie Casalta • Chantalpetit • Frédéric Ciriez • Patrick Declerck • Alexandre Devaux • El Roto • Émilienne Farny • Ivan Farron • Charles Ficat • Jean-Michel Folon • Claire Forgeot • Hans Gandert • Philippe Garnier • Gébé • Anne Gorouben • Matthieu Gounelle • Brad Holland • Sonja Hopf • Roland Jaccard • Sarah Larguier • Florent Lassalle • Martial Leiter • Mayenfisch • Jacqueline Merville • Micaël • Muzo • Dirck Nab • Claire Nicole • Noyau • Guy Oberson • Jean-Noël Orengo • Frédéric Pajak • Joël Person • Sandrine Pot • Poussin • Nathalie Quintane • Nicolas Raboud • Jacques Roman • Alexandra Roussopoulos • Pierre Samson • Daniel Sapin • Pavel Schmidt • Jean-Baptiste Sécheret • Siné • Anna Sommer • Michel Thévoz • Delfeil de Ton • Nicolas Topor • Stéphane Trapier • Tomi Ungerer • Jacques Vallet • Corinne Véret-Collin • Éric Vartzbed • Francis Volken Soirée de présentation de la revue L’Amour n°2 l’Archa des Carmes,23 rue des Carmes Arles Arles Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T18:30:00 2022-03-18T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu l'Archa des Carmes,23 rue des Carmes Adresse Arles Ville Arles lieuville l'Archa des Carmes,23 rue des Carmes Arles Departement Bouches-du-Rhône

l'Archa des Carmes,23 rue des Carmes Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

L’Amour n°2 l’Archa des Carmes,23 rue des Carmes 2022-03-18 was last modified: by L’Amour n°2 l’Archa des Carmes,23 rue des Carmes l'Archa des Carmes,23 rue des Carmes 18 mars 2022 23 rue des Carmes Arles Arles l'Archa des Carmes

Arles Bouches-du-Rhône