L'amour médecin
Aix-en-Provence, 12 janvier 2023
Théâtre du Jeu de Paume
17-21 Rue De l'Opéra
Aix-en-Provence

2023-01-12 20:00:00 – 2023-01-14

Théâtre du Jeu de Paume 17-21 Rue De l’Opéra

Aix-en-Provence

EUR 10 27

Écrit et monté en moins d'une semaine, L'Amour médecin préfigure ce qui deviendra le bien connu Médecin malgré lui. Sganarelle dévoile toute sa vis comica mais aussi les failles d'un père qui, refusant d'entendre le désir de mariage de sa fille, veut la guérir de la maladie qu'elle simule en faisant appel à une myriade de docteurs à l'ignorance crasse et tyrannique. L'attaque pamphlétaire est aussi drôle que méchante. Jean-Louis Martinelli en propose une forme courte dont la simplicité est largement inspirée du théâtre de foire et de tréteaux. Trois actes, agrémentés d'intermèdes chantés et dansés, mènent, en moins d'une heure, à la merveilleuse conclusion que seul l'amour est un remède. Tout l'esprit farcesque de Molière condensé dans une comédie-ballet moderne et musicale, avec Édouard Montoute et une troupe d'acteurs costumés par Christian Lacroix.

