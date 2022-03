L’amour lointain Temple de Versailles, 21 mars 2022, Versailles.

L’amour lointain

Temple de Versailles, le lundi 21 mars à 19:30

Sur la thématique de l’amour courtois médiéval, ce programme est centré sur la chanson aux 13e et 14e siècles en France du nord. Un conduit latin chanté sur la même mélodie qu’un chant marial anonyme – en langue d’oïl – met en évidence la circulation des thèmes mélodiques et poétiques, ainsi que l’inspiration commune des mondes sacré et profane de l’époque, entre dévotion à la Dame des cieux et amour terrestre. Hommes et femmes, brûlant de désir, pleurant de joie et languissant d’un amour inaccessible, chantent différentes facettes du sentiment amoureux : l’espoir, la déception, la moquerie, la résignation, la souffrance… Les chansons de Richard de Fournival, Moniot d’Arras, Jehan de Lescurel et Guillaume de Machaut (le dernier et le plus illustre des trouvères) alternent ainsi avec motets, conduits et danses : subtiles fluctuations qui invitent l’auditeur à un voyage poétique et musical, entre versions vocales et instrumentales.

Trois chanteuses, une vièle, une harpe et des percussions pour un voyage dans l’univers de la poésie et de la musique médiévale.

Temple de Versailles 3 rue Hoche versailles 78000 Versailles



