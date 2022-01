L’amour, l’amour… Médiathèque Gustave-Eiffel, 22 janvier 2022, Levallois-Perret. L’amour, l’amour…

Médiathèque Gustave-Eiffel, le samedi 22 janvier à 19:00

Un voyage joyeux alliant poèmes et extraits de pièces sur l’amour au fil de chansons françaises et étrangères depuis les années vingt à aujourd’hui. Avec Sandrine Delsaux, comédienne-chanteuse et Vincent Duhazé chanteur-guitariste

Entrée libre

Lecture-concert par La compagnie des sables d’Or Médiathèque Gustave-Eiffel 111 rue Jean-Jaurès 92300 Levallois Levallois-Perret Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T19:00:00 2022-01-22T20:00:00

Médiathèque Gustave-Eiffel Adresse 111 rue Jean-Jaurès 92300 Levallois Ville Levallois-Perret

Médiathèque Gustave-Eiffel Levallois-Perret Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/levallois-perret/