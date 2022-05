L’amour, la mort, la vie, 28 juin 2022, .

L’amour, la mort, la vie

2022-06-28 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-28

L’égyptophilie exerce son influence via les premiers écrits de la Grèce antique, les cabinets de curiosité, les textes bibliques, les loges franc-maçonnes, puis s’affine avec l’expédition de Bonaparte. Point d’orgue de cette influence : évidemment, Aïda de Giuseppe Verdi, commandée pour l’inauguration du Canal de Suez, et représentée à l’opéra Khédivial du Caire, construit pour l’occasion. r nLa classe d’Art Lyrique propose une mosaïque féérique, à travers trois siècles de cantates, d’oratorios et d’opéras, inspirée par le Livre des morts des anciens égyptiens qui peut être traduit littéralement par livre pour sortir au jour ».

Spectacle de la classe d’Art Lyrique, avec la participation des élèves de la classe d’Art Lyrique et des chanteurs et musiciens participant à l’atelier Corps, souffle et espace de Christine Lyon-Moal. dans l’auditorium Campra du Conservatoire

