Les Evadés vous invitent à un spectacle d’improvisation, inspiré des citations recueillies lors de la chasse aux livres. Un spectacle d’amour et d’eau fraîche, tout public. L’amour improvisé Médiathèque Jacques Dupin Rue Elie Reynier 07000 Privas Privas Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T21:00:00 2022-01-22T22:00:00

