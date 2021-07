Arles Galerie De natura rerum Arles, Bouches-du-Rhône L’amour et la révolution. Concert de Catherine Vincent et Mohamad al Rashi Galerie De natura rerum Arles Catégories d’évènement: Arles

Le duo marseillais Catherine Vincent et leur complice syrien sont de retour dans leur librairie préférée pour un tour de chant jeudi 5 août, à 21h. Concerts dans le cadre de l’exposition Sûria wâqifa / Syrie debout, photos de monuments antiques tardifs de Syrie du Nord, par Nicolas de Lavergne. Le duo marseillais Catherine Vincent, formé de Catherine Estrade et Vincent Commaret, est né en Syrie au début des années 2000. Depuis leurs années damascènes, ils collaborent régulièrement avec Mohamad Al Rashi et d’autant plus depuis que l’exil a mené celui-ci jusqu’à Marseille. Ensemble ils chantent en français, en arabe et en espagnol l’amour et la révolution. Concert à 21h, dans le respect des règles sanitaires, participation minimale recommandée 10€. Aidons les artistes qui n’ont pas pu se produire ces derniers mois à retrouver leur public.

Galerie De natura rerum 50 rue du Refuge 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

